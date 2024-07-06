شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى يحمل شارة القيادة للمنتخب الأولمبى فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي على منح شارة القيادة خلال مباريات أوليمبياد باريس 2024 لـ محمد النني الذى رحل مؤخرا عن صفوف نادي آرسنال الانجليزى بحكم خبرته الدولية .

وانطلق مساء الجمعة معسكر منتخب مصر الأولمبي بحضور جميع اللاعبين باستثناء محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما غدا الأحد 7 ،وضمت القائمة كل من من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".

وأوقعت قرعة الأولمبياد الفراعنة فى المجموعة الثالثة مع إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيك ويتأهل من المجموعة منتخبان يلتقيان مع المتأهلان من المجموعة الرابعة بنظام المقص، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات : اليابان ، باراجواي، مالي و...؟.