شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ينعى أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

نعى قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذى وافته المنية صباح اليوم السبت، وقال البيان: "تنعي أسرة قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، والذي وافته المنية صباح اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

وكانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت في الجولة 30 من الدوري نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.



وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، أعلن وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية.



وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:



﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾



ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.



بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.