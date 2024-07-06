شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى يودع أحمد رفعت برسالة مؤثرة: يا وجع قلبي عليك يا أخويا وعشرة عمري والان مع تفاصيل الخبر

نعى عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي الحالي ومودرن سبورت السابق، زميله أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والذي توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب عمر كمال عبر حسابه على فيس بوك: "يا وجع قلبي عليك يا أخويا وصاحبي وعشرة عمري، أنا مش مصدق و مش مستوعب بس مش هقول غير ماتغلاش عاللي خلقك هو ارحم بيك من اي حاجة وحشة شوفتها، الله يرحمك يا ابني وحبيبي وصاحبي وعشرتي الحلوة، الله يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال ويسكنك الفردوس الأعلى من الجنة ويجعل مرضك وكل حاجة شوفتها شفيع ليك و في ميزان حسناتك يا حبيبي نسألكم الدعاء".



عمر كمال عبد الواحد

وكانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت في الجولة 30 من الدوري نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.



وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، أعلن وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية.



وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:



﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾



ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.



بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.