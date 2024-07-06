شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع مع كهربا قبل العودة للتدريبات الجماعية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى جلسة مع لاعبه محمود عبد المنعم كهربا قبل انتظامه في التدريبات الجماعية غداً الاحد .

ولم يستكمل كهربا مران الغائبين عن مواجهة فاركو الأخيرة بداعي الإجهاد، ما أغضب كولر الذي قرر استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، واستبعاده أيضًا من قائمة مواجهة طلائع الجيش، مساء الاثنين الماضي، بالمباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري، وأخيرًا من مباراة يوم الخميس أمام الداخلية قبل أن يعلن في المؤتمر الصحفى عودة اللاعب للتدريبات الجماعية غداً الاحد.

وينوى كولر عقد جلسة مع كهربا لإخطاره بضرورة الالتزام في التدريبات الفترة المقبلة حتى يضمن استعادة موقعه في التشكيل الأساسى للأهلى.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.