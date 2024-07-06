شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد أخطبوط الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ"32" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك اليوم السبت بعيد ميلاده الـ "32" إذ أنه من مواليد 6 يوليو 1992، لعب محمد عواد ضمن صفوف فريق الشباب بالإسماعيلى وتألق بشكل لافت للأنظار ليتم تصعيده للفريق الأول عام 2012، ولعب مع الفريق 115 مباراة، بإجمالى دقائق لعب فعلية 10295 دقيقة لعب، واستقبلت شباكه 96 هدفًا، وحقق 49 “كلين شيت”.



لعب محمد عواد، معارًا لنادى المصرى البورسعيدى عام 2015 من النادى الإسماعيلي، وشارك فى 23 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، بإجمالى دقائق لعب فعلية 2053 دقيقة، استقبلت شباكه 20 هدفًا، وحقق 11 “كلين شيت”.



وخاض محمد عواد تجربة احتراف قصيرة فى الدورى السعودي، مع نادى الوحدة، ولعب له معارًا من النادى الإسماعيلى من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، وشارك مع الفريق فى 30 مباراة، استقبلت شباكه 38 هدفًا، وحقق 8 “كلين شيت”، وحصل على انذار وحيد.



انضم عواد لنادى الزمالك فى صيف 2019، وشارك فى 103 مباراة بالقميص الابيض خرج فيها بشباك نظيفة فى 48 لقاء وتلقت شباكه 85 هدف ، وتوج مع الزمالك ببطولة الدوري المصري مرتين و بكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصرى مرة، وكأس السوبر الأفريقى مرة

خاض حارس الزمالك مباراتين وديتين فقط مع منتخب مصر بواقع 119 دقيقة لعب، أمام منتخبى بتسوانا واليونان، واستقبلت شباكه هدف وحيد، بينما حافظ على نظافة شباكه فى مباراة.