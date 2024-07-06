تأجيل مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب بسبب وفاة أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب المقرر لها اليوم السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ونشرحساب رابطة الأندية الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: "نظرًا لوفاة أحمد رفعت، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة المقاولون العرب أمام مودرن سبورت والتي كان من المقرر أقامتها اليوم في الرابعة عصراً، علي أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة فيما بعد.

وكان نادي مودرن سبورت أعلن في بيان رسمي صباح اليوم السبت وفاة لاعبه جاء كالتالي :"﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون".