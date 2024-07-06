بكلمات مؤثرة.. وزير الشباب والرياضة ينعى اللاعب أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلي أسرة اللاعب، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة الكابتن أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت.

صبحي ينعي أحمد رفعت



وقال صبحي: "كان أحمد رفعت مثالاً يحتذى به في دماثه الخلق، خالص العزاء لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية بالكامل".



داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



استيقظ الوسط الرياضي المصري صباح اليوم السبت، على خبر مفجع بوفاة أحمد رفعت، مع العلم أن اللاعب ظهر خلال أيام قليلة في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2 في يوم 23 يونيو الماضي.

رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت، اللاعب أحمد رفعت، جناح فريق مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، عن عمر ناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها اللاعب وسقوطه الذي فاجأ الجميع، بعد مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.



وكان أحمد رفعت قد تعرض لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري قبل عدة شهور، تسببت في توقف عضلة القلب ليتم إسعافه بالملعب، وبعدها فقد رفعت الوعي لعدة أيام، ثم استعاد وعية في يوم 11 مارس المنقضي.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ أحمد رفعت



وتم حجز أحمد رفعت في أحد المستشفيات بالإسكندرية، وظل متواجد بها إلى أن عاد للقاهرة بعد 14 يوم من استعادة الوعي، وتحديدًا في يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي للجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ فريق مودرن سبورت عن سبب وفاة أحمد رفعت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرة إلى أن اللاعب توفاه الله أثر تدهور حاد في حالته الصحية.

فيوتشر يعني أحمد رفعت



وقال مودرن سبورت في منشور لها: «﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾.. ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024».

وأضافت: «بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلون».

ونعى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي زميله أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي وافته المنية عن عمر 31 عاما



وكتب كهربا عبر صفحته على فيسبوك : لا حول ولا قوه إلا بالله .. إيه وجع القلب ده

متتعزش ع اللي خلقك ربنا يرحمك يا رفعت يارب ويجعل مرضك في ميزان حسناتك وشفيع ليك ويصبر اهلك ويصبرنا كلنا يارب علي فراقك صدمه كبيره اوي لا إله إلا الله الواحد مش قادر يستوعب .

وكإنك كنت طالع اللقاء ده عشان تودعنا يا احمد .. ربنا يثبتك عند السؤال ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يارب اللهم آمين.



كما نعى الإعلامي إبراهيم فايق، أحمد رفعت لاعب كرة القدم بصفوف نادي مودرن سبورت، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكتب فايق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. وفاة احمد رفعت».

وايضا نعى المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، لاعب نادي مودرن سبورت أحمد رفعت الذي وافته المنية صباح اليوم.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "يا وجع القلوب ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمة وعافه واعفو عنه واجعل مرضه هذا في ميزان حسناته وصبر اهله واحبابه وذويه".

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على وفاة أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، بشكل مفاجئ بعد تحسن حالته الصحية.

وقال “شعبان” عبر صفحته الشخصية بـ "فيس بوك": "اللاعب أحمد رفعت مات بعد أن عاد إلى الحياة ليودعنا أراد الله أن يسترد وديعته رحمة الله عليه البقاء لله الدوام لله ليست دارنا ولا ديارنا كلنا راحلون".

وأضاف: "وفاة أحمد رفعت مسألة فروق في التوقيت وفقط".

وسبق أن علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق على صورة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، بعد زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمستشفى وادي النيل للاطمئنان على حالته الصحية وذلك برفقة الدكتور حازم خميس مدير المستشفى.



وقال الدكتور جمال شعبان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يحيي العظام وهي رميم، أحمد رفعت يعود للحياة، في شبه معجزة نادرة الحدوث".

وكان آخر لقاء تليفزيوني للاعب أحمد رفعت مع الإعلامي إبراهيم فايق منذ 11 يوما وتحدث فيه عن وعكته الصحية التي تعرض لها في الملعب





قائلا : القصة كلها إن قلبي وقف ، و ده وارد إنه يحصل في أي وقت ، و أكتر حد معرض إنه يحصله كده هو أنا لأني يادوب لسه قايم من الموضوع.. فالموضوع مقلق يعني إنك تبقى قاعد مش عارف إيه ممكن يحصلك .. هتكمل ولا مش هتكمل.

ويعرف جمهور الزمالك رفعت أكثر من غيرهم كونه انضم إلى الفريق في 2016 قادماً من ناديه الأم إنبي، ومع القلعة البيضاء كان أحد الأبطال الذين احتفلوا بالفوز بكأس مصر شهر مايو 2018 على حساب سموحة بعد مباراة ماراثونية.



تجربة رفعت مع الزمالك امتدت لأربعة أعوام شهدت خلالها إعارته لفريق إنبي والاتحاد السكندري بين عامي 2019 و2020، ولعب بذات الملعب الذي شهد توقف عضلة قلبه، قبل أن ينتقل من الزمالك إلى المصري، ومن الأخير رحل إلى فيوتشر في أكتوبر 2021.



وخاض أحمد 10 مباريات مع الوحدة الإماراتي سجل خلالها هدفين، قبل أن يعود مجدداً إلى فيوتشر الذي ساعده بالفوز بكأس رابطة الأندية المصرية عام 2022 كأول بطولة رسمية في سجلات النادي.

وعلى الصعيد الدولي، كان الأميركي بوب برادلي مدرب مصر في 2013 أول من انتبه إلى موهبة لاعب الجناح بعدما ضمه للعب مباراة ودية أمام أوغندا شهر أغسطس من ذات العام في تشكيلة كان ضمنها النجم محمد صلاح ومحمد النني وحسام غالي.



وغاب رفعت عن المنتخب المصري حتى 2021 عندما شارك في بطولة كأس العرب وسجل خلالها هدفين ومن بعدها استدعاه المدرب إيهاب جلال لخوض مباراتين أمام إثيوبيا في تصفيات كأس إفريقيا وكوريا الجنوبية ودياً.

وتم الإعلان عن أن صلاة جنازة اللاعب احمد رفعت ستقام اليوم السبت الموافق 6 يوليو بعد صلاة الظهر في مسقط رأس اللاعب أحمد رفعت أي في مدينة أبشان مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، نسأل الله تعالى أن يرحم اللاعب أحمد رفعت ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.