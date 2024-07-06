موعد مباراة زد والبنك الأهلي اليوم في الدوري المصري.. والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد اف سى نظيره البنك الأهلي مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويحتل نادي زد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد البنك في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة زد والبنك الأهلي :

يواجه زد نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة زد والبنك الأهلي :

وتذاع مباراة زد والبنك الأهلي بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.