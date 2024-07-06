محمد صلاح ينعي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - نعي الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر والذي توفي صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية.

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وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”:" البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه".

وكان نادي مودرن سبورت أعلن في بيان رسمي صباح اليوم السبت وفاة لاعبه جاء كالتالي :"﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون".