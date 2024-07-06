يورو 2024.. كتيبة ريال مدريد والكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - بات من المؤكد ان الكرة الذهبية لن تخرج من ريال مدريد هذا الموسم، ويعتبر أبرز المرشحين حتى الآن جود بيلينجهام، ومن بعده الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثا إلى الفريق الملكي، ورابعا قد يكون الألماني توني كروس.

وكان ريال مدريد قد قدم موسما استثنائيا، حقق خلاله الليجا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني، ليعتلي الميرنجي عرش الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبا، وأيضًا هو أكثر الأندية تحقيقا للقب الليجا برصيد 36 لقبًا.

كما ساهم في هذه الإنجازات، العديد من العناصر المميزة المشاركة حالياً في نسخة يورو 2024، مثل الإنجليزي جود بيلينجهام والألماني توني كروس.

وكان بيلينجهام، الصفقة الاستثنائية لريال مدريد، حيث تألق بشكل لافت خلال موسمه الأول، ورغم كونه لاعب خط وسط، إلا أنه نجح في ترك بصمة قوية على المستوى الهجومي.

وشارك بيلينجهام في 42 مباراة بمختلف المسابقات مع ريال مدريد، وسجل 23 هدفا وصنع 13 أخرى، ولعب دورًا مهمًا في تتويج الملكي بلقب الليجا الإسبانية.

وتوج بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا، وأفضل لاعب في الليجا، وأفضل لاعب في الموسم من ريال مدريد.

بينما الألماني توني كروس، الذي أعلن اعتزاله بنهاية بطولة اليورو التي تستضيفها بلاده حاليا، قدم أحد أفضل مواسمه، حيث خاض 48 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع 10 أخرى، ولعب دورًا محوريًا في خط وسط الملكي خلال الموسم.

تألق المخضرم الألماني كروس، جعله ضمن أقوى المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ولكن بشرط، إذا ساهم في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري.