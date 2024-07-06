مكان إقامة وموعد مواجهتي السوبر السعودي 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد بشكل رسمي إقامة منافسات بطولة كأس السوبر السعودي 2024 في مدينة أبها وبالتحديد على إستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز وذلك خلال الفترة من 13 حتي 17 أغسطس المقبل.

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وتشهد النسخة الحالية من بطولة السوبر السعودي مشاركة أربعة أندية وهم الهلال ، النصر، أهلي جدة والتعاون.

موعد مواجهتي نصف نهائي السوبر السعودي:

المباراة الأولي بين الهلال والأهلي وستكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس المقبل.

المباراة الثانية بين النصر والتعاون وستكون يوم الأربعاء الموافق 14 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي يوم السبت الموافق 17 أغسطس وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.