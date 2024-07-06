اليوم.. إنبي يحل ضيفاً على سموحة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ضيفاً ثقيلاً على نظيره سموحة مساء اليوم السبت على أرضية استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويدخل الفريق البترولي المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة، فيما يأتي سموحة في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

موعد مباراة سموحة وإنبي في الدوري

وتنطلق صافرة مباراة سموحة وإنبي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة سموحة وإنبي

وتذاع مباراة سموحة وإنبي بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

والجدير بالذكر أن نادي سموحة تلقي هيزمة من نظيره بيراميدز بنتيجة 3-2 في المباراة الشهيرة التي أقيمت علي يومين نظراً للحريق الذي شهده استاد الاسكندرية في المباراة، فيما تعادل إنبي إيجابياً مع المقاولون العرب.