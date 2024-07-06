يورو 2024.. إنجلترا تصطدم بقاهر حامل اللقب

ياسر رشاد - القاهرة -

تختتم اليوم، آخر جولات مرحلة دور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 والتي تستضيفها ألمانيا حتى منتصف شهر يوليو الجاري.

وستنطلق مساء اليوم السبت، مواجهتين ناريتين من العيار الثقيل لا تقبلان القسمة على اثنين، إما الفوز والتأهل، أو الخسارة ومغادرة البطولة وستبقى ركلات الترجيح، آخر نقطة في حسم الصراع حيث سيلعب منتخب إنجلترا مع سويسرا، و هولندا أمام تركيا.

وأسندت شبكة تلفزيون بين سبورتس القطرية، مهمة بث المواجهتين عبر قنوات beIN Max ، وذلك من خلال شاشات 4 قنوات، هم:

تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً مواجهة إنجلترا المنتخب الأغلى قارياً، بنظيره السويسري، الملقب بحصان أوروبا الأسود.

تقام المواجهة المرتقبة، على أرضية ملعب، مركور شبيل أرينا، بمدينة دوسلدورف الألمانية، وسط حضور مكثف متوقع، يتجاوز حاجز الـ 54 ألف مشجع.

وتعتبر مباراة الليلة، هي بمثابة أقوى امتحان كروي للإنجليز في البطولة، و ستكون اختبارا كبيرا لقدرات الأسود الثلاثة بما يضمه من نجوم، نظراً لكون أداء إنجلترا لم يكن مقنعاً حتى الآن في النسخة الحالية من اليورو.

في المقابل، فإن المنتخب السويسري، الذي قدم أفضل عروض في البطولة حتى الآن، يأمل ان يواصل توهجه نحو اللقب، خاصة انه حقق المفاجأة الكبرى بالنسخة الحالية، وأخرج المنتخب الإيطالي، حامل اللقب، من دور الـ16.

ويدخل الأسود الثلاثة المباراة بطموحات مرتفعة، بعد الفوز الدرامي الذي حققه في ثمن النهائي على سلوفاكيا (2-1)، في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة، ومنحت جماهير الإنجليز الأمل في التتويج باللقب.

ورغم ان القيمة السوقية للمنتخب الإنجليزي أعلى بكثير من قيمة تشكيلة سويسرا، إلا ان الأخير يتطلع لمواصلة حملته الشرسة في البطولة، والإطاحة بوصيف نسخة 2021، من أجل مواجهة الفائز من مباراة هولندا وتركيا في الدور نصف النهائي.

وتمتلك إنجلترا لاعبون عظماء، ولكنهم حتى الآن لم يظهروا قوتهم التسويقية، ففازوا بصعوبة بالغة على سلوفاكيا، بفضل مهارات فردية لنجم ريال مدريد جود بيلينجهام.

وأخيراً، فإن هؤلاء اللاعبين الموهوبين بصفوف المنتخب الإنجليزي، في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت، سيكونون أمام أقوى امتحان كروي في يورو 2024 الليلة، ضد فريق يلعب كرة جماعية حديثة، يتميز بالتوازن الهجومي والدفاعي.