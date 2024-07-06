ماجد سامى: مات رفعت و سيموت أخرون

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المهندس ماجد سامي مالك أندية وادي دجلة رسالة نارية إلى المسؤولين عن الكرة المصرية بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت اليوم.

ونشر ماجد سامي رسالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انتقد فيها الموقف السلبي للمسؤولين عن منظومة الكرة في مصر وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه أحمد رفعت وأيضًا عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تجنب تكرار ما حدث لأحمد رفعت.

وجاء نص رسالة ماجد سامي على النحو الآتي:

"دوري أحمد رفعت ٢٠٢٣/٢٠٢٤

فليكن اليوم السادس من شهر يوليو ٢٠٢٤ يوماً تاريخياً من أجل أحمد رفعت و جميع اللاعبين….

مات اللاعب الدولي أحمد رفعت و سنموت جميعاً رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المصريين فهل سيكون رد الفعل هو تأجيل مباراة ناديه القادمة؟

مات رفعت من مضاعفات ما حدث له في مارس فماذا فعلنا في الأشهر الأربع التي مرت حتى نحاول إنقاذه؟ أو حتى نتحاشى أن يتكرر الموقف الذي حدث له للاعب غيره؟

مات رفعت وسيموت أخرون إن استمر اللعب في شهري يوليو وأغسطس وفي ظل هذه الأجواء الحارة.

لقد كان إلغاء الدوري في موسم كورونا ثم في الموسم الذي يليه واجباً على من كانوا يديرون الكرة في حينها إلا أنهم عاندوا الطبيعة فأفسدوا مسابقاتنا منذ حينها واليوم ولوفاة اللاعب أحمد رفعت، أتمنى أن يتفق الجميع على قرار تاريخي بإطلاق اسم اللاعب أحمد رفعت على دوري هذا الموسم و إنهاءه اليوم مع تطبيق اللائحة (أياً ما كانت نتيجتها) فيما يخص إعلان الترتيب النهائي للفرق مع الاتفاق على عدم إقامة أي احتفالات من قبل بطل الموسم الحالي.

(أهلي أو بيراميدز) تقديراً للظرف المؤلم.

فهل من عاقل في كرة بلادنا حتى يحدث هذا؟؟؟؟"

موعد ومكان جنازة اللاعب أحمد رفعت

كشف نادي مودرن سبورت عن موعد ومكان جنازة لاعب الفريق أحمد رفعت الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية.

و تقام صلاة الجنازة على اللاعب أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.

ونشر نادي مودرن سبورت بيان عبر حسابه الرسمي جاء كالآتي:

"ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.

وزير الشباب والرياضة ينعى اللاعب أحمد رفعت

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة الكابتن أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت.

وقال صبحي: "كان أحمد رفعت مثالاً يحتذى به في دماثه الخلق، خالص العزاء لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية بالكامل".

داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تأجيل مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب بسبب وفاة أحمد رفعت

و أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب المقرر لها اليوم السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر حساب رابطة الأندية الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "نظرًا لوفاة أحمد رفعت، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة المقاولون العرب أمام مودرن سبورت والتي كان من المقرر أقامتها اليوم في الرابعة عصراً، على أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة فيما بعد.