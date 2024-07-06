قبل مواجهة سويسرا بربع نهائي يورو 2024.. أسلحة فتاكة في كتيبة منتخب إنجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - يعتمد جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا على عناصر مميزة، في الخطوط الثلاث، بداية من الحارس جوردان بيكفورد، والثنائي كايل والكر وجون ستونز.

وفي الهجوم حدث ولا حرج، حيث يتواجد كل من ألكسندر أرنولد، ديكلان رايس، بوكايو ساكا، جود بيلينجهام، فيل فودين، هاري كين.

ورغم الكتيبة المدججة بالنجوم، وبلوغ منتخب إنجلترا ربع النهائي، لكنه لم يقنع مشجعيه والمتابعين لمشواره، بسبب سوء مستواه في كافة المباريات التي خاضها حتى الآن، خاصة على المستوى الهجومي.

ومن المتوقع ان يجري ساوثجيت، تغيير جذري، على طريقة لعب "الأسود الثلاثة" أمام سويسرا، مستغلاً قدرات فودين في منتصف الملعب، بجوار جود بيلينجهام، مع الدفع بالمهاجم إيفان توني إلى جانب هاري كين في الخط الأمامي، على ان يتم إشراك كوبي ماينو، من بداية اللقاء في التشكيل الأساسي.

موعد مباراة إنجلترا وسويسرا باليورو

من المقرر انطلاق مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره السويسري في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ملعب اسبرت آرينا.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسويسرا

تُنقل مواجهة إنجلترا أمام سويسرا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، طيلة السنوات الماضية.