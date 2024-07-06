يورو 2024.. الروح القتالية عنصر الحسم في قمة هولندا وتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم المنتخب الهولندي، بقيادة مدربه رونالد كومان، صورة مثالية مختلفة عما قدمها في دور المجموعات، حيث ارتفع أداء الفريق البرتقالي في منافسات دور الـ16 وانتصر على المنتخب الروماني بثلاثية نظيفة، سيطر فيها على مجريات اللقاء بالكامل.

ويستضيف الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، قمة هولندا وتركيا، ومن المتوقع ان تكون المباراة الأكثر حضوراً، بنحو 74 ألف مشجع.

ويشتهر الهولنديون بانتقال عشرات الآلاف من الجماهير لدعم الفريق، كما ان الجماهير التركية، تمليء ألمانيا قبل وأثناء إنطلاق اليورو، حيث يوجد بها الكثير من المهاجرين الأتراك.

في المقابل، أظهر المنتخب التركي جودته وعزيمته الكبيرة في مباراة دور ثمن النهائي، عندما تغلب على منتخب النمسا العنيد، لذا يأمل أبناء أنقرة أن تستمر رحلتهم ويصعدون للدور قبل النهائي مثلما حدث في نسخة يورو 2008.

و كشفت إحصائيات نشرها يويفا، قوة الأربع منتخبات، قبل مباراتي الليلة في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا، سواء إنجلترا أو سويسرا أو هولندا و تركيا.

وفيما يخص إمكانيات فرق جولة اليوم، يعتبر المنتخب التركي هو الأكثر فوزاً، بواقع ثلاثة انتصارات، واثنين لكل من منتخبات إنجلترا وسويسرا وهولندا.

كذلك تعتبر إنجلترا هي الأفضل في دقة التمريرات بواقع 89.5 تمريرة صحيحة، و88.3 لهولندا، و86.5 لتركيا و85.3 لمنتخب سويسرا.

وعلى الصعيد الهجومي، فان هولندا هي الأكثر تسديدا على مرمى الخصوم بنحو (63) تسديدة وجهها لاعبيه على شباك منافسيه، ثم تركيا (57) وسويسرا (46) وفي النهاية إنجلترا بـ(44) تسديدة.

ويتصدر نجم الطواحين الهولندية، كودي جاكبو، ترتيب قائمة هدافي البطولة حتى الآن، برصيد ثلاثة أهداف، وهو نفس عدد أهداف الألماني جمال موسيالا.