“سيموت آخرون”.. رسالة غاضبة من ماجد سامي بعد وفاة أحمد رفعت

وجه ماجد سامي، رئيس ومالك نادي وادي دجلة رسالة غاضبة إلى مسئولي الكرة المصرية، وذلك بعد وفاة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت.

وكتب سامي : “دوري أحمد رفعت ٢٠٢٣/٢٠٢٤.. فليكن اليوم السادس من شهر يوليو ٢٠٢٤ يومًا تاريخيًا من أجل أحمد رفعت وجميع اللاعبين”.

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وأضاف: “مات اللاعب الدولي أحمد رفعت وسنموت جميعًا رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المصريين فهل سيكون رد الفعل هو تأجيل مباراة ناديه القادمة؟”.

وتابع: “مات أحمد رفعت من مضاعفات ما حدث له في مارس فماذا فعلنا في الأشهر الأربع التي مرت حتى نحاول إنقاذه؟ أو حتى نتحاشى أن يتكرر الموقف الذي حدث له للاعب غيره؟.. مات رفعت وسيموت آخرون إن استمر اللعب في شهري يوليو وأغسطس وفي ظل هذه الأجواء الحارة”.

وأكمل: “لقد كان إلغاء الدوري في موسم كورونا ثم في الموسم الذي يليه واجباً على من كانوا يديرون الكرة في حينها إلا أنهم عاندوا الطبيعة فأفسدوا مسابقاتنا منذ حينها واليوم ولوفاة اللاعب أحمد رفعت”.

واستطرد: «أتمنى أن يتفق الجميع على قرار تاريخي بإطلاق إسم اللاعب أحمد رفعت على دوري هذا الموسم وإنهاءه اليوم مع تطبيق اللائحة (أياً ما كانت نتيجتها)».

واختتم: “فيما يخص إعلان الترتيب النهائي للفرق مع الاتفاق على عدم إقامة أي احتفالات من قبل بطل الموسم الحالي.(أهلي أو بيراميدز) تقديراً للظرف المؤلم. فهل من عاقل في كرة بلادنا حتى يحدث هذا؟؟؟؟”.