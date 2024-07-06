وفاة أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية

أعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة لاعبه أحمد رفعت، وذلك بعد توقف عضلة القلب وتدهور حالته الصحية.

وكتب نادي مودرن سبورت في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾”.

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وأضاف: “ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

واختتم: “بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون”.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في شهر رمضان الماضي، قبل أن يظل قرابة الشهر في المستشفى ويخرج بعد تحسن حالته الصحية.

وخضع أحمد رفعت لملاحظة طبيبة الفترة الماضية بمنزله، إلا أنه تعرض لوعكة صحية وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى إلا أنه وافته المنية هناك.