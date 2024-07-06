نادي الزمالك ينعى أحمد رفعت لاعب الفريق الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي، أحمد رفعت لاعب الفريق الأسبق ومودرن سبورت الحالي، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو.

وقال البيان: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل وكافة محبيه وجماهيره، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

وكان رفعت تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويجري عدة عمليات جراحية.