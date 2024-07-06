إبراهيم فايق ينعى أحمد رفعت: "الله يرزقك الجنة يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو 2024، بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول لا قوة إلا بالله، يا حبيبي يا أحمد الله يرحمك، الله يرزقك الحنة ويثبتك، الله يصبر قلب أهلك وأمك وأخواتك".

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

وكان رفعت تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويجري عدة عمليات جراحية.

وحل رفعت ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، قبل أسبوعين، في أول ظهور له بعد تعرضه للأزمة الصحية، وقال: "أي بني آدم لازم يبقى فاهم إنه في لحظة ممكن ميبقاش موجود، مش هيبتقى غير إنك بني آدم كويس، إزاي بتتعامل، إزاي بتؤدي الحياة المطلوب تعملها، ومتكونش شخص مؤذي، وارد في أي وقت أي حد ميبقاش موجود، حصلت وأنا في الملعب وأنا بجري، مش حادثة مش مشكلة، أكتر بتفضل هي السيرة، واللي انت بتعمله في حياتك".