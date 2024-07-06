"موعد الجنازة ومحمد صلاح ينعيه".. وفاة أحمد رفعت (تغطية مُحدثة)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ وائل توفيق ومصطفى الجريتلي وهند عواد:

توفى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح اليوم السبت، وفقا لبيان رسمي لنادي مودرن سبورت بمسماه الجديد.

وصرح مصدر لمصراوي، أنه تقرر دفن وإقامة صلاة الجنازة في قرية أبشان بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، بعد صلاة ظهر اليوم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

جمال شعبان يكشف الأسباب المحتملة لوفاة أحمد رفعت

وعلق استشاري أمراض القلب جمال شعبان على وفاة لاعب نادي مودرن سبورت أحمد رفعت، صباح اليوم، وفقا لبيان رسمي لنادي مودرن على الحساب الرسمي "فيسبوك"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الشباب والرياضة ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو، عقب تدهور حالته الصحية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ماذا قال أحمد رفعت عن الموت في آخر ظهور إعلامي؟ (فيديو)

ظهر أحمد رفعت بعد خروجه من المستشفى مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للاطلاع عما قاله في آخر ظهور إعلامي له.. اضغط هنا

"ياوجع قلبي عليك يا خويا".. نجوم الرياضة ينعون وفاة أحمد رفعت (صور)

نعى عدد من مشاهير الوسط الرياضي المصري وفاة لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني أحمد رفعت، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا