"ياوجع قلبي عليك يا خويا".. نجوم الرياضة ينعون أحمد رفعت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نعى عدد من مشاهير الوسط الرياضي المصري وفاة لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني أحمد رفعت.

وتوفى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح اليوم السبت، وفقا لبيان رسمي لنادي مودرن سبورت بمسماه الجديد.

وصرح مصدر لمصراوي، أنه تقرر دفن وإقامة صلاة الجنازة في قرية أبشان بمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ، بعد صلاة ظهر اليوم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

عمر كمال عبدالواحد ينعي وفاة أحمد رفعت

ونشر لاعب الأهلي والمنتخب عمر كمال عبدالواحد، صورة لأحمد رفعت عبر حسابه بمنصة فيسبوك، مُذيلاً إياها بتعليق:"يا وجع قلبي عليك يا اخويا و صاحبي وعشرة عمري، أنا مش مصدق و مش مستوعب بس مش هقول غير ماتغلاش على اللي خلقك هو أرحم بيك من أي حاجة وحشة شوفتها".

وأتم تدوينته بقوله: "الله يرحمك يا ابني و حبيبي و صاحبي و عشرتي الحلوة، الله يرحمك و يغفرلك و يثبتك عند السؤال و يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة و يجعل مرضك وكل حاجة شوفتها شفيع ليك و في ميزان حسناتك يا حبيبي.. نسألكم الدعاء".

إبراهيم فايق ينعي وفاة أحمد رفعت

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول لا قوة إلا بالله، يا حبيبي يا أحمد الله يرحمك، الله يرزقك الحنة ويثبتك، الله يصبر قلب أهلك وأمك وأخواتك".

الزمالك ينعي وفاة أحمد رفعت

نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي، أحمد رفعت لاعب الفريق الأسبق ومودرن سبورت الحالي، والذي وافته المنية فجر اليوم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نادي إشبيلية ينعي وفاة أحمد رفعت

ونشر الحساب العربي لنادي إشبيلية الإسباني صورة لأحمد رفعت بقميص المنتخب، مُذيلاً إياها بتعليق:" ببالغ الحزن والآسي وافتنا أنباء وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر، خالص التعازي من الجميع في إشبيلية لعائلة الفقيد ولجماهير كرة القدم المصرية وجميع محبي الفقيد.. سنظل نتذكرك".

أوفا ينعي وفاة أحمد رفعت

ونشر مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، صورة له بطريقة STORY عبر حسابه بمنصة إنستجرام، مدوناً:"لا إله إلا الله الواحد مش مصدق ربنا يرحمك ياحبيبي ويجعل مثواك الجنة ويجعل مرضك شفيع ليك يوم القيامة".

وزير الرياضة ينعي وفاة أحمد رفعت

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية فجر اليوم السبت 6 يوليو، عقب تدهور حالته الصحية.

وكتب صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى، الكابتن أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

رابطة الأندية تنعي وفاة أحمد رفعت

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة بياناً تنعي خلاله وفاة أحمد رفعت بجانب إعلانها تأجيل مباراة مودرن سبورت والمقاولون التي كان مقرر لها الرابعة عصر اليوم.

بلال علام ينعي وفاة أحمد رفعت

ودوّن المعلق الرياضي بلال علام عبر حسابه بمنصة إكس: "رحم الله أحمد رفعت وأسكنه فسيح جناته وأسأل الله أن يرحمه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة عزائي لعائلته ولكل محبيه .. الله يرحمك يا أحمد".

نادي الوحدة الإماراتي ينعي وفاة أحمد رفعت

ونعى نادي الوحدة الإماراتي الذي سبق وارتدى رفعت قميصه وفاته، مقدمًا العزاء والمواساة لأسرته وذويه وكافة محبيه.

محمد صلاح ينعي وفاة أحمد رفعت

ونعى محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي، وفاة أحمد رفعت بنشر صورة له عبر حساباته بمواقع التواصل، مذيلاً إياها بتعليق: "البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه".