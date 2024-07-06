محمد صلاح ينعى أحمد رفعت لاعب موردن سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية، فجر اليوم السبت 6 يوليو، بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر صلاح صورة رفعت، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وكتب: "البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه".

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، وفاة أحمد رفعت، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

وكان رفعت تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويجري عدة عمليات جراحية.