شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر رسالة من أحمد رفعت لجماهير الكرة المصرية قبل وفاته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الصدمة عاشها الشارع الكروي المصري، خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعدما ودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت عالمنا صباح اليوم، عن عمر 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية إثر الوعكة التي كان قد تعرض لها من قبل في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت شهراً تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا.

وينشر ”الخليج 365” الرسالة الأخيرة من أحمد رفعت لجماهير الكرة المصرية، وكانت عقب خروجه من المستشفى فى التاسع من أبريل الماضي.

وقال أحمد رفعت فى آخر ظهور له: "حبيت أشكركم على دعواتكم ليا طول الفترة اللى فاتت وبفضل دعواتكم ربنا نجانى من اللى كنت فيه".

وأضاف رفعت، "حابب أشكر أطباء مستشفى زمزم ومستشفى وادى النيل اللى بذلوا مجهود غير عادى.. بفضل ربنا وبمساعدة الأطباء قدرت أعدى المرحلة الصعبة وأوصل للمرحلة اللى أنا فيها دلوقتى".

وتابع، "الحمد لله عديت المرحلة الصعبة والحالة استقرت بشكل كبير". وختم رسالته قائلا: "حابب أشكر كل الناس اللى اهتمت وكانت موجودة وبتزورنى وبتطمن عليا شكرا ليكم من كل قلبى".

وكانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت في الجولة 30 من الدوري نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، أعلن وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية.



وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:



﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾



ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.



بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.