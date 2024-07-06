شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد قوته الهجومية قبل مواجهة الإسماعيلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الزمالك قوته الهجومية قبل مواجهة الإسماعيلى في المباراة المقرر لها فى السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى NILE).

وبعد فترة غياب طويلة امتدت قرابة الشهر عاد الدولي التونسي سيف الدين الجزيرى لتدعيم قائمة الزمالك، بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال تواجده مع منتخب بلاده خلال فترة الأجندة الدولية.

وأصبح سيف الجزيرى جاهزًا لتدعيم هجوم الزمالك في مواجهة الإسماعيلى، حيث شارك المهاجم الدولى في التدريبات بشكل طبيعى بعد تعافيه من الإصابة.

في الوقت ذاته، عاد ناصر منسى للمشاركة في التدريبات بعد أن غاب عن الزمالك طوال الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية.

الزمالك يحتل المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.