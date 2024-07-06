شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يودع أحمد رفعت: "حبيبي ربنا يرحمك ويرزقك الجنة يا رب" والان مع تفاصيل الخبر

نعى شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، اللاعب أحمد رفعت الذى وافته المنية صباح اليوم، السبت، بعد صراع مع المرض، وكتب شريف إكرامى عبر حسابه على موقع x، "لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسرة الحبيب/ أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر.. حبيبي يا أحمد ربنا يرحمك ويرزقك الجنة يا رب .. ويصبر أسرتك وأصحابك وحبايبك ويرزقهم الأجر والثبات".

وكانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت في الجولة 30 من الدوري نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.



وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، أعلن وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية.



وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:



﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾



ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.



بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.