شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اللحظات الأخيرة لـ أحمد رفعت فى الملاعب قبل وفاته بـ117 يوما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الصدمة عاشها الشارع الكروي المصري على الساعات الأخيرة، بعدما ودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت عالمنا، صباح اليوم، عن عمر بلغ 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية.

أحمد رفعت تعرض لوعكة صحية في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، أي قبل 117 يوماً بالتحديد، حيث سقط على الأرض فاقداً للوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهود بدني كبير.



سقوط أحمد رفعت في مباراة الاتحاد



لحظة سقوط أحمد رفعت



أحمد رفعت

وقبل 12 يوماً فقط وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.

وتقام صلاة الجنازة والدفنة على أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وسط حضور من زملائه ونجوم الكرة المصرية، صاحب الواحد وثلاثين عاماً ولد في يونيو 1993، ولعب لـ6 أندية خلال مسيرته الكروية وهي: مودرن سبورت، المصري، إنبي، الوحدة الإماراتي، الزمالك، الاتحاد السكندري.