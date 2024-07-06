شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت بعد وفاته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت عالمنا صباح اليوم عن عمر 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية على إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا.

وقبل 12 يوماً فقط، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.

ونرصد أبرز 10 معلومات عن أحمد رفعت..



1ـ السن: 31 سنة

2ـ القيمة التسويقية: مليون و200 ألف يورو

3ـ لعب لـ6 أندية: مودرن فيوتشر، المصري، إنبي، الوحدة الإماراتي، الزمالك، الاتحاد السكندري.

4ـ شارك في 212 مباراة فى مسيرته

5ـ سجل: 46 هدفاً

6ـ صنع: 40 هدفاً

7ـ انضم لمنتخب مصر في: 14 أغسطس 2014

8ـ شارك في: 7 مباريات دولية

9ـ سجل هدفين

10ـ أشهر أهدافه مع المنتخب في مواجهة السودان بالبطولة العربية.