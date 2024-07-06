شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي ناعيا أحمد رفعت: يا وجع القلوب.. اللهم ارحمه واجعل مرضه فى ميزان حسناته والان مع تفاصيل الخبر

نعى المهندس خالد مرتجي ، أمين صندوق النادي الأهلي ، أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ونادي مودرن سبورت، والذي توفي صباح اليوم السبت.

وكتب المهندس خالد مرتجي عبر صفحته على فيس بوك، "يا وجع القلوب..لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه واجعل مرضه هذا في ميزان حسناته وصبر اهله وأحبابه وذويه".



مرتجي ينعي

كانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت في الجولة 30 من الدوري نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، أعلن وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية.

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.



بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.