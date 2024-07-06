شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد أكرم توفيق لتشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة أكرم توفيق لاعب خط الوسط للتشكيل الأساسى فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

وغاب أكرم توفيق عن مباراة الأهلى والداخلية الاخيرة بالدوري والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الطلائع.

ويستعد الأهلى لمواجهة الطلائع المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.



