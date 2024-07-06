شكرا لقرائتكم خبر عن النادي المصري ينعى نجمه السابق وفقيد الرياضة المصرية أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بياناً رسمياً ينعي خلاله لاعبه السابق أحمد رفعت، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية.

وجاء بيان المصري كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري، ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة نجمه السابق وفقيد الرياضة المصرية الكابتن أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر والذي وافته المنية صباح اليوم.

والنادي المصري إذ ينعى الفقيد الغالي، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرياضة المصرية ولأسرة الفقيد في مصابهم الأليم ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

وكانت رابطة الأندية قد قررت تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت في الجولة 30 من الدوري نظرًا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكان الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت، أعلن وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية.

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.