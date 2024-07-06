شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز 39 ألف دولار لرفع إيقاف القيد فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك مبلغ 39 ألف دولار لسدادها لمساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الكروى الأول، حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك فى سداد مستحقات مساعدى فيريرا الثلاثة، حتى يتخلص من عقوبة إيقاف القيد الموقعة على النادى، لاسيما أن التوصل لاتفاق مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق لم يرفع عقوبة إيقاف القيد عن الزمالك، نظرًا لوجود لوقوع نفس العقوبة على القلعة البيضاء بسبب مستحقات مساعدى فيريرا.

ومن المنتظر أن يحصل روى أجواش المدرب المساعد لفيريرا على مبلغ 25 ألف دولار، فيما سيحصل كلاً من أندريه أوليفيرا، مدرب أحمال، ودانيال جونزاليس، محلل أداء، على مبلغ 14 ألف دولار.

ونجح الزمالك فى إنهاء أزمة الحصول على الرخصة الأفريقية، لضمان المشاركة فى بطولة الكونفدرالية، بعد التوصل لاتفاق مع المغربى خالد بوطيب، بشأن مستحقاته المتأخرة، والتى بناءً عليها تم تعطيل منح الأبيض الرخصة من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف".

الزمالك أنهى أزمة مستحقات خالد بوطيب، بالتوصل مع اللاعب على نظام لجدولة المديونية المستحقة والبالغة 2 مليون و400 ألف دولار، وهو الأمر الذى استغرق وقت وجهد كبير من المجلس وكذلك عبد الواحد السيد مدير الكرة الذى قاد سلسلة من المفاوضات مع عزيز محامى اللاعب.

واتفق مسئولو الزمالك مع خالد بوطيب على سداد مليون دولار من قيمة المديونية فى الوقت الحالى، على أن يتم جدولة المبلغ المتبقي على مدار سنة "12 شهرًَا" بواقع 110 ألف دولار فى الأشهر الأولى، وفى نهاية السنة يرتفع قيمة القسط ليتم سداد المديونية بالكامل.

ووقع خالد بوطيب على الاتفاق المبرم مع إدارة الزمالك والذى بناء عليه حصلت القلعة البيضاء على رخصة المشاركة الأفريقية.