يورو 2024.. تشاكا "كابتن ماجد" منتخب سويسرا

ياسر رشاد - القاهرة - بات جرانيت تشاكا، لاعب وسط سويسرا، جاهزاً لقيادة منتخب بلاده أمام إنجلترا، وذلك عقب تعافيه من إصابة عضلية لحقت به عقب مباراة إيطاليا.

وقاد لاعب باير ليفركوزن، خط وسط "الساعات" ضد منتخب إيطاليا، في الدور ثمن النهائي، ونجح في إقصاء حامل اللقب، بالفوز بثنائية دون رد.

ويعد نجم آرسنال الإنجليزي السابق، العنصر الأساسي في تشكيلة المدرب مراد ياكين، كون تشاكا لاعب وسط من طراز فريد، يستطيع ضبط إيقاع اللعب لصالح فريقه، ونقل الكرة إلى ملعب الخصم بسهولة ويسر.

ويبدو أن قائد خط وسط سويسرا، يتوق لترك بصمته في بطولة أمم أوروبا، ليتوج أحد أفضل لاعبي منتخب الساعات في يورو 2024، بعدما وصل فريقه إلى ربع النهائي، ويأمل في المضي قدماً للدور نصف النهائي.

ويستعد عشاق كرة القدم الأوروبية لمواجهة قوية، تجمع المنتخب الإنجليزي بنظيره السويسري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024". وكان المنتخب السويسري قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الإيطالي بهدفين نظيفين، في دور الستة عشر من كأس الأمم الأوروبية.

بينما استطاعت إنجلترا تحقيق الفوز على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة إنجلترا وسويسرا باليورو

من المقرر انطلاق مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره السويسري في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ملعب اسبرت آرينا.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسويسرا

تُنقل مواجهة إنجلترا أمام سويسرا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، طيلة السنوات الماضية.

موعد مباراة هولندا وتركيا

تنطلق مباراة هولندا وتركيا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس على قنواتها.