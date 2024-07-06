نادي جامعة حلوان يطلق أكاديمية للكونغ فو والكيك بوكسينج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي جامعة حلوان عن إطلاق أكاديمية للكونغ فو والكيك بوكسينج، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة الدكتور السيد قنديل. تهدف الأكاديمية إلى تعليم الأطفال والشباب مهارات الدفاع عن النفس وتعزيز لياقتهم البدنية والعقلية.

أكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن الأكاديمية تسعى لتحقيق شعار النادي تربية - أخلاق - تدريب - بطولات، مشيرًا إلى أهمية هذه الرياضات في بناء الجسم وتعزيز الصحة النفسية والبدنية للمتدربين.

وتستقبل الأكاديمية المتدربين من سن 4 سنوات فما فوق، من الجنسين. وتبلغ رسوم الاشتراك الشهري 200 جنيه للأعضاء و250 جنيهًا لغير الأعضاء.