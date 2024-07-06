مالية كفر الزيات يضم مدافع بني عبيد

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد فريق مالية كفر الزيات تحت قيادة عبدالناصر محمد المدير الفني، مع أحمد إبراهيم لاعب بني عبيد استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي مالية كفر الزيات في الصعود لدورى المحترفين .

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وقع اللاعب علي عقود انتقاله لفريق المالية في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم في حضور عبدالناصر محمد المدير الفني، وجلال أبو عوف المشرف العام، ووائل سعيد مدير التعاقدات، ويجيد اللاعب اللعب في مركز قلب الدفاع.

ويُستأنف فريق مالية كفر الزيات بقيادة عبدالناصر محمد، تدريباته الجماعية اليوم السبت ، ضمن المرحلة الأولي استعداداً للموسم الجديد، ومنح الجهاو الفني اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم.

تعاقد فريق مالية كفر الزيات بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني، مع محمد جميل لاعب وسط بايونيرز لتدعيم خط الوسط استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني ب.

وقع اللاعب علي عقود انتقاله لفريق المالية في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم في حضور عبدالناصر محمد المدير الفني، وجلال أبو عوف المشرف العام، ووائل سعيد مدير التعاقدات، ويجيد اللاعب مواليد 99 اللعب في مركز الهاف رايت والباك رايت.

أتم فريق مالية كفر الزيات التعاقد مع إبراهيم ناجي لاعب المصري البورسعيدي لتدعيم خط الدفاع استعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني ب.

وقع اللاعب علي عقود انتقاله لفريق المالية في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم في حضور عبدالناصر محمد المدير الفني، وجلال أبو عوف المشرف العام، ووائل سعيد مدير التعاقدات، وعبدالله عبد البصير وكيل اللاعب، ويجيد اللاعب مواليد 2003 يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

ويسعي فريق المالية لتدعيم صفوفه للموسم الجديد حيث ضم محمد بلحة لاعب الشرقية، ومحمد فايز لاعب الحمام، وحسني عزوز لاعب كهرباء الإسماعيلية، وناصر البوهي لاعب الإنتاج، و ضاضا لاعب دمنهور، وأحمد حربي لاعب بلبيس، وإبراهيم ناجي لاعب المصري، ومحمد جميل لاعب بايونيرز، وعلي الجنايني لاعب بنها، وأحمد إبراهيم لاعب بني عبيد.

ويحاول مجلس إدارة مالية كفر الزيات المنافسة على الصعود لدورى المحترفين في الموسم المقبل في ظل المنافسة الصعبة التي ستكون خلال الموسم المقبل .