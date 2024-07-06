بعثة الكونغ فو تغادر إلى السنغال للمشاركة في البطولة الإفريقية السادسة للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو اليوم السبت مطار القاهرة متجهة إلى السنغال للمشاركة في البطولة الإفريقية السادسة للشباب للووشو كونغ فو التي تقام في مدينة داكار خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو الجاري.

يشارك منتخب الفراعة في البطولة بـ 16 لاعب ولاعبة مقسمين 10 لاعبين ولاعبات في مسابقة الساندا و6 لاعبين ولاعبات في منافسات الأساليب.

وضمت قائمة اللاعبين في الساندا يوسف شبل في وزن 42 كجم، أحمد سيد فتح الله في وزن 45 كجم، يوسف حامد في وزن 52 كجم، حبيبة رمضان في وزن 52 كجم، منة الله رضا في وزن 60 كجم، عمر فتحي في وزن 48 كجم، مصطفي شريف في وزن 52 كجم، مروان عصام في وزن 60 كجم، زياد أحمد في وزن 65 كجم، السيد أشرف في وزن 75 كجم، فيما ضمت قائمة اللاعبين في منافسات الأساليب نور الدين تحسين، حسن محمد، ملك محمد، ياسين حسن، شروق خالد، يمنى محمد.

ويقام على هامش البطولة الجمعية العمومية العادية للاتحاد الافريقي برئاسة المحاسب شريف مصطفي رئيس الاتحاد الافريقي والنائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو ويحضر الاجتماع ممثلا عن الاتحاد المصري المهندس محمود خيري عضو مجلس الإدارة.

وتضم البعثة المصرية شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقية نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، محمد محي الدين أبو زيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري رئيس بعثة الأساليب، ومحمود خيري عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري رئيس بعثه الساندا، حسين عبد الموجود مدير فني منتخب الساندا، خلاف عبدالفتاح، مدير فني لمنتخب الأساليب.

يدير البطولة طاقم تحكيم وهم الحكم الدولي وليد أبو هيسه رئيس الجنة العليا للحكام بالاتحاد الإفريقي والحكم الإفريقي الدكتور أحمد السيد والحكم الإفريقي شريف عبد الحميد والحكم الإفريقي طارق الدجوي حكم ساندا إفريقي.