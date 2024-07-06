رسمياً.. العبور يتعاقد مدافع ديروط لمدة موسم

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مسؤلو نادي العبور في التعاقد رسمياً مع يوسف جدو مدافع ديروط لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي العبور في الصعود لدورى المحترفين .

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وتعاقد العبور مع كل من الفلسطيني عبد الله أبو حسنين لاعب وسط نادي خدمات الشاطئ الفلسطيني لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور عماد قرني عضو مجلس إدارة العبور.

كما تعاقد مجلس إدارة العبور مع كل من عثمان أدم مهاجم غاني مواليد 2006 ، ومويس مانتويدي مدافع وسط قادما من الكونغو الديمقراطية ، وأيضا تعاقد مع أحمد معوض حارس مرمي الفيوم السابق، في إطار خطة العبور نحو المنافسة بقوة على الصعود بعدما نجحوا في لفت الأنظار خلال الموسم المنقضى وكانوا قريبين من التأهل .

وقرر مجلس إدارة نادى العبور برئاسة المستشار طارق ربيع، التعاقد مع حسام عوض في منصب مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

جاء ذلك عقب الإجتماع الذي عقده مجلس إدارة نادي العبور برئاسة المستشار طارق ربيع رئيس مجلس الإدارة وحضور الأستاذ علاء السيد ووالكابتن عماد قرني أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الكرة.

ويمتلك حسام عوض سيرة ذاتية قويه، حيث بدأ التدريب فى العديد من الاندية الكبيرة مثل انبى وبيراميدز وسموحة ومصر المقاصة وسيراميكا، وله تجربة ناجحه منذ عامين فى تولى رئاسة قطاع الناشئين بنادى العبور، بينما فى الموسم الماضى عمل بالجهاز الفنى لفريق ديروط، قبل ان ينضم للجهاز الفنى للعبور مع الدكتور عطية السيد.

كان مجلس الإدارة برئاسة المستشار طارق ربيع، قد وافق علي الإعتذار الذي تقدم به الدكتور عطيه السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من الإستمرار في القيادة الفنية للعبور للموسم المقبل.

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر للدكتور عطيه السيد، على الفترة التى تولى فيها تدريب العبور، مشيراً الى استمرار الفريق فى المنافسة لأخر مباراة فى التأهل لدورى المحترفيين لولا سوء التوفيق، متمنيا له التوفيق فى مشواره وخطواته المستقبلية.