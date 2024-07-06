الساعات الأخيره للاعب أحمد رفعت قبل وفاته

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الناقد الرياضي الكبير أيمن بدره على صفحته الشخصيه الساعات الأخيره قبل وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الحالي والزمالك السابق حيث قال:الله تعالى يرحم الشاب الطيب احمد رفعت .

سبحان من له الدوام .. صدمة الفقد لهذا الشاب الذي وضع الله محبته في قلوب الناس بعد ما سقط في الملعب يوم 11 مارس الماضي أثناء مباراة مودرن مع الاتحاد السكندري في الإسكندرية

و خاض رحلة علاج طويلة تابعها عشرات الملايين لأن قلبه توقف في الملعب أثناء المباراة لمدة زادت على النصف ساعة وشاءت إرادة الله أن يعود إلي الحياة مرة أخرى لوقت معلوم

.." فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون "

في الساعات الأولى من اليوم

قضى الله أمره وفاضت روحه الطيبة بعد أن كان قد بدأ يتحسن صحياً وفقاً للتحاليل والأشعة والمتابعة الطبية التي كانت تجرى له بصورة دورية.



وفي رحلة هذا الشاب عظه وحكمة وان شاء الله تعالى يكون من أهل الجنة لما اختبره الله به هو وأهله و أحبابه .

كان رفعت قد شاهد مع عدد من أصدقاءه مباراتي الأمم الأوروبية وعاد إلى منزله في التجمع الخامس..

ليجد والدته في انتظاره و سألته والدته عن سبب عدم وضع جهاز المتابعة لحالة القلب المخصص له من جانب مركز القلب الرياضي واحدى الشركات الكبرى لتسجيل نبضات قلبه وتطورها وحالة شرابين القلب كل لحظة .. ورد بأنه سيضعه وطلب منها فاكهة يتناولها قبل أن ينام

توجهت والدته لإحضار الجهاز والفاكهة لتجده ملقى على (كنبة ) في المنزل لا يتحرك ولا ينطق .. نادت عليه عدة مرات و هرع إليه شقيقه الذي اتصل بالدكتور احمد اشرف عيسى

Ahmed Ashraf Eissa

الطبيب المتابع لحالته فطلب نقله فوراً إلي المستشفى الجوي بالتجمع كاقرب مكان يمكن إسعافه فيه ..

بعد 45 دقيقة تقريباً كان احمد رفعت في المستشفى وفريق طبي يجري له كافة الاسعافات ويحاول بكل الطرق بالصدمات الكهربائية ..و الحقن وغيرها من وسائل انعاش القلب الرئوي .. حوالي ساعتين من العمل المتواصل والامل يحلق فوق رؤوس الجميع أن من اعاده إلي الحياة بعد سقوطه في الإسكندرية يعيده مرة أخرى من توقف القلب هذه المرة أيضاً.

شاءت إرادة الله أن يسترد وديعته وان كل المحاولات التي جرت من فريق طبي بما فيهم الطبيب المتابع له الدكتور أحمد اشرف عيسى لا تجدي فقد كان القدر المحتوم من واهب الحياة أن يعيد إليه عبده وتصعد روحه إلي بارئها من منزله بعد أن كانت قد عادت إليه قبل حوالي 115 يوم .

حقيقي لكل اجل كتاب ..

كان احمد يستعد للسفر إلى الخارج في رحلة فحص طبي مكثفة في مستشفى ليفربول واحد المستشفيات الآخرى المتخصصه في ألمانيا بعد إرسال التقارير والأشعة والتي كانت تشير إلى أنه في تحسن جيد . وتجرى دراسة بدأ برنامج التأهيل الرياضي .

ساعات عصيبة منذ وجدت والدة احمد ابنها ملقى على كنبة بيته وحتى اعلان الفريق الطبي أن كل محاولاتهم التي بذلوها لم تكن لتغير قدر الله وأمره لروح عبده الشاب بالعودة إلى خالقها .

وينتظر أن يصدر الفريق الطبي بياناً بكافة التطورات التي حدثت لحالة احمد رفعت يرحمه الله.

وكان نادي مودرن سبورت قد نعى اللاعب الذي لقى وجه ربه بعد اذان الفجر اليوم ..

واعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة مودرن سبورت مع المقاولون العرب التي كان مقرراً أن تقام في الرابعة من عصر اليوم. ضمن مباريات الدوري .