بورفؤاد يضم 4 صفقات سوبر استعداداً للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مسؤلو نادي بورفؤاد الذى ينافس بدورى القسم الثانى ب في التعاقد رسمياً مع أربع صفقات من أجل تدعيم صفوفهم استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي بورفؤاد في الصعود لدورى المحترفين .

تعاقد بورفؤاد مع أحمد عبد الرسول حارس مرمى المصري والداخلية السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد نادي بورفؤاد مع الثنائي حسام عرفات لاعب اسوان ووادي دجلة والزمالك السابق لمدة موسمين ومحمد مرسي لاعب اسوان وانبي وطنطا السابق لمدة موسمين.

وأيضا تعاقد مسؤلي نادي بورفؤاد مع اسامة صبحي لاعب السكة الحديد وجمهورية شبين السابق لمدة موسمين، في إطار خطة بورفؤاد نحو المنافسة بقوة على الصعود بعدما نجحوا في لفت الأنظار خلال الموسم المنقضى .

كان مجلس إدارة نادي بورفؤاد برئاسة الدكتور جاسر الشاعر، أتم التعاقد مع سامر عبد الرحمن لقيادة فريق الكرة الأول بالموسم الجديد، كما كان الاتفاق معه عند توليه مهام المدير الفني في ختام الموسم المنقضي والذي ظهرت خلاله بصماته في وقت قصير في مباراة كأس مصر أمام طلائع الجيش .

وذلك في حضور دكتور جاسر الشاعر رئيس النادي والمستشار اشرف حجاج نائب رئيس النادي والمحاسبة مروه محمود أمين الصندوق والمهندس أحمد رضوان عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول والمهندس محمد الدالي عضو مجلس الادارة والكابتن عبده الجرايحي المستشار الفني لمجلس الادارة والكابتن خالد الحسيني المدير التنفيذي والكابتن احمد الديب المدير الاداري .