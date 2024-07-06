قرار جديد من رئيس مودرن سبورت بعد وفاة أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن قرار جديد من وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بعد وفاة لاعب الفريق أحمد رفعت.

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وكتب الدرديري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”:"وليد دعبس عقد احمد رفعت مع نادى مودرن سبورت 4 مواسم وهيتم تسليم مرتبه السنوى كاملا لاسرته كل عام...خبر كويس جدا وأقل حاجه تتقدم للاعب محترم زى احمد رفعت".

وتوفي أحمد رفعت فجر اليوم السبت عقب تدهور حالته الصحية أثر تعرضه لأزمة قلبية سابقة في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت يوم 11 مارس الماضي.

وكان نادي مودرن سبورت أعلن في بيان رسمي صباح اليوم السبت وفاة لاعبه جاء كالتالي :"﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون".