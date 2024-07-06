شرط وحيد يفصل إنتقال إيدرسون إلي النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عن شرط إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للموافقة على إنتقال البرازيلي إيدرسون إلي صفوف النصر السعودي .

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وقال جاليتي في تصريحات عبر حسابه الرسمي على منصة “أكس”: " أن نادي مانشستر سيتي أشترط الحصول على مبلغ 50 مليون يورو للموافقة على رحيل الحارس البرازيلي إلى النصر.

وأضاف أن العالمي يجري محادثات من أجل تخفيض الملبغ، في ظل حاجة القلعة الصفراء للتعاقد مع حارس مرمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهي نادي النصر السعودي منافسات الموسم المنقضي من عمر مسابقة دوري روشن وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة.