المقاولون العرب ينعي أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - نعى نادي المقاولون العرب مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين وكل العاملين بالنادي ببالغ الحزن والأسى، الراحل أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، الذي وافته المنية اليوم، آثر تدهور حالته الصحية.

أضاف المقاولون في بيانه: داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ويقدم نادي المقاولون العرب تعازيه إلى أسرة اللاعب ونادي مودرن سبورت والكرة المصرية في وفاة لاعب المنتخب الوطني. «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

ورحل عن عالمنا أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى في بالتجمع الخامس قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة راحلا عن عالمنا.

وكان من المقرر أن يلتقي المقاولون مع مودرن سبورت مساء اليوم السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز قبل أن تعلن الرابطة تأجيل المباراة بعد وفاة أحمد رفعت.

