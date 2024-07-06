قرار مفاجئ من كولر مع مصطفى شوبير في الاهلي

يستعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمنح الفرصة لمصطفى شوبير في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

وينوي كولر إراحة محمد الشناوي في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حتى لا يتعرض للإرهاق، ولمنح الفرصة لمصطفى شوبير في المباراة المقبلة.

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وحقق المارد الأحمر الفوز في الجولة الماضية برباعية لهدف على حساب الداخلية، وهو الفوز الحادي عشر على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، حصدها الأحمر من 22 مباراة، فيما يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، حصدها من 26 مباراة.

وكان مصطفى شوبير قد شارك في تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخير على حساب الترجي التونسي، حيث شارك في البطولة من دور المجموعات بعد إصابة الشناوي بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر.