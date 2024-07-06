الزمالك ينعي لاعبه السابق أحمد رفعت بعد وفاته اليوم

نعى نادي الزمالك أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت والأبيض السابق، والذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب نادي الزمالك في بيان رسمي: “ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور له بإذن الله أحمد رفعت لاعب الفريق السابق ولاعب فريق مودرن سبورت الحالي”.

وتابع البيان: “يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل وكافة محبيه وجماهيره، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وفي سياق آخر أعلن نادي موردن سبورت عن موعد ومكان صلاة الجنازة على أحمد رفعت، والتي من المقرر أن تقام في مدينة أبشان بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في شهر رمضان الماضي، قبل أن يظل قرابة الشهر في المستشفى ويخرج بعد تحسن حالته الصحية.

وخضع أحمد رفعت لملاحظة طبيبة الفترة الماضية بمنزله، إلا أنه تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الأخيرة، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى إلا أنه وافته المنية هناك.