محمد صلاح ينعي أحمد رفعت بعد وفاته

قدم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي نعيًا إلى أحمد رفعت الذي وافته المنية اليوم، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب محمد صلاح في رسالة مقتصبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه”.

اقرأ أيضًا: شاهد أول ظهور لـ أحمد رفعت في مران فيوتشر بعد أزمته الصحية

وفي سياق آخر أعلن نادي موردن سبورت عن موعد ومكان صلاة الجنازة على أحمد رفعت، والتي من المقرر أن تقام في مدينة أبشان بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في شهر رمضان الماضي، قبل أن يظل قرابة الشهر في المستشفى ويخرج بعد تحسن حالته الصحية..

وخضع أحمد رفعت لملاحظة طبيبة الفترة الماضية بمنزله، إلا أنه تعرض لوعكة صحية وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى إلا أنه وافته المنية هناك.