كواليس جديدة في عقوبة الكاف ضد نادي الزمالك

عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” نادي الزمالك بتغريمه 200 الف دولار مع حرمانه من حضور الجماهير له في أربع مباريات.

وكشفت تقارير صحفية على أن العقوبة الموقعة على نادي الزمالك بحرمانه من الحضور الجماهيري في أربع مباريات لن تتم إلا في مبارتين، على أن يتم إيقاف التنفيذ في مبارتين لمدة 12 شهرًا، ويسري هذا الإيقاف على بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وليست بطولات أخرى.

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وسبق وأن تم توقيع عقوبة مماثلة على نادي الترجي التونسي، بأن تم إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 12 شهرًا، كما أن هذه العقوبة ستتم في المباريات التي تلعب على ملعبه وليست خارجه.

وجاءت عقوبة الكاف ضد نادي الزمالك بسبب سوء التنظيم في مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية الأخيرة أمام نهضة بركان المغربي.

وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية؛ وذلك بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، ثم الفوز في مباراة الإياب بهدف دون رد.