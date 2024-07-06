بالأسماء.. 4 صفقات جديدة على رادار الاهلي في الميركاتو الصيفي

يستعد مسئولو النادي الاهلي للدخول بكل قوة في الميركاتو الصيفي الجاري؛ وذلك لرغبتهم في تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعدد من الصفقات المميزة.

وحسم مسئولو النادي الاهلي ملف التعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الشراء النهائي بنهاية الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

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وفتح مسئولو النادي الاهلي خطًا من المفاوضات في الوقت الحالي مع الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب شوتشي الروسي، وذلك تمهيدًا لضمه للفريق الأحمر لتدعيم مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس.

كما يفاوض مسئولو النادي الاهلي حاليًا الجنوب إفريقي تيبوهو موكوينا لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك تحسبًا لرحيل الدولي المالي أليو ديانج عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما تفاوض إدارة النادي الاهلي الكونغولي سيلفر جانفولا لاعب نادي يانج بويز السويسري، وذلك لتدعيم الخط الهجومي بالفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.