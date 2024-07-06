كولر يطيح بـ 5 نجوم من الاهلي.. تفاصيل

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على الإطاحة بخمس نجوم خارج الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

واستقر كولر على بيع الثنائي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، وبيرسي تاو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ وذلك في ظل العروض التي وصلت الثنائي مؤخرًا من الدوري السعودي.

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ويرغب كولر في تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعدد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي، خاصة في مركز المهاجم والجناح وقلب الدفاع.

واستقر كولر أيضًا على الإطاحة بالثلاثي رأفت خليل ومحمد أشرف المعارين لنادي زد، وعمار حمدي المعار إلى نادي المقاولون العرب، مشيرًا إلى أنه ليس بحاجة إلى هذا الثلاثي في الموسم الجديد.

وترك كولر الحرية للجنة التخطيط بالفريق الأحمر في تقرير مصير هذا الثلاثي سواء بتمديد إعارتهم أو بيعهم نهائيًا.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يحتل فيه المركز الثاني برصيد 54 نقطة حصدها من 22 مباراة.