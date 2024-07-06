فريق كامل يغيب عن الزمالك في مباراة الإسماعيلي بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك 11 لاعبًا في مباراة الغد أمام الإسماعيلي وهم كالتالي..

الثلاثي محمد شحاتة وزياد كمال وحسام عبد المجيد لانضمامهم لمعسكر المنتخب الأوليمبي والذي يستعد للمشاركة في أولمبيا باريس 2024 التي تنطلق خلال أيام.

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كما يغيب عن نادي الزمالك في مباراة الإسماعيلي غدًا كل من مصطفى الزناري ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر ومهاب ياسر وشيكابالا وأحمد حمدي بسبب الإصابات.

ومن المقرر أن ينضم أحمد سيد زيزو إلى المنتخب الأوليمبي قبل السفر مباشرة إلى باريس، وذلك بالتنسيق مع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

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