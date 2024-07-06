ليفربول يصدم اتحاد جدة بشأن محمد صلاح

أصدرت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قرارًا صادمًا بشأن مستقبل محمد صلاح مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل العروض السعودية لرحيله.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية: “فإن ريتشارد هيوز، المدير الفني لنادي ليفربول الجديد يستهدف تمديد عقد محمد صلاح مع الريدز خلال الفترة المقبلة، بناءًا على طلب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للريدز.

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وأضافت الصحيفة: “ريتشارد هيوز يعمل بشكل جيد من أجل تمديد تعاقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، خاصة بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي في 30 يونيو من العام المقبل، ولم يحسم مسئولو الريدز ملف التجديد له حتى الآن.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي في الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز وقتها رفض انتقاله إلى الدوري السعودي.